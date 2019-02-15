Globo: в Бразилии восемь сотрудников Vale арестованы по делу о прорыве дамбы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии арестовали восемь сотрудников бразильской горнодобывающей компании Vale в пятницу по делу об обрушении дамбы в штате Минас-Жерайс, которое произошло в конце января. Об этом в сообщил телеканал Globo.

По его данным, аресты и обыски прошли в трех штатах страны - Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. В число тех, кто был помещен под стражу, вошли четверо менеджеров и четверо специалистов технических служб компании. Прокуратура намерена доказать, что все арестованные несут уголовную ответственность за случившееся.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности. По последним данным, число погибших в результате ЧП составляет 166 человек, еще 159 числятся пропавшими без вести.

Согласно предварительной информации, большое число жертв отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.