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Задержание основателя инвестфонда Baring Vostok
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Советник председателя правления ПАО "Норвик банк" готов сотрудничать со следствием

Адвокат Алексея Кордичева заявил, что его подзащитный дал показания против других фигурантов дела о мошенничестве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Советник председателя правления ПАО "Норвик банк" Алексей Кордичев, фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении в том числе основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, намерен сотрудничать со следствием. Об этом он сам сообщил в Басманном суде Москвы, где в пятницу решается вопрос об избрании меры пресечения всем фигурантам дела, передает корреспондент ТАСС.

"Скрываться от следствия не собираюсь, угрожать никому не собираюсь, собираюсь сотрудничать со следствием", - сказал Кордичев.

"Мой подзащитный заявил, что готов активно сотрудничать со следствием, оказывает активное содействие следствию. Он раскрывает всю структуру хищения, дал показания против них (других фигурантов дела)", - сказал в свою очередь адвокат Кордичева.

Следователь настаивает на избрании ареста в качестве меры пресечения Кордичеву, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия, уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.

Прокурор поддержала представителя СК, отметив, что собранные материалы подтверждают причастность Кордичева к инкриминируемым деяниям. "Направлено постановление на изобличение других участников преступления", - подчеркнула прокурор.

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РоссияЗадержание основателя инвестфонда Baring Vostok
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