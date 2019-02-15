Замгендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" задержали по делу Арашуковых

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов задержан по подозрению в мошенничестве по делу Арашуковых, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Задержан заместитель гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов, обыски проводились по местам его жительства и работы. Обыск был также у начальника отдела метрологии. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказал собеседник агентства, отметив, что "это продолжение дела Арашуковых".

Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Сенатор не признал вину и назвал уголовное дело против него "политическим заказом".

Его отца Рауля Арашукова следствие считает причастным к хищениям на протяжении нескольких лет газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Он подозревается в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения и мошенничестве. С 2002 по 2011 год он занимал должность гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", сейчас является советником гендиректора ОАО "Газпром межрегионгаз".

Ранее источник ТАСС сообщал, что задержан гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов. Позднее компания "Газпром межрегионгаз", чьей дочерней структурой является махачкалинское предприятие, подтвердила его задержание. Как сообщалось, в декабре 2018 года Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на 10 суток Анастасова, подозреваемого в мошенничестве.