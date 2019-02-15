Экс-директору школы в Чувашии, где умер ребенок, назначили условный срок за халатность

ТАСС, 15 февраля. Суд приговорил в пятницу к двум годам лишения свободы условно бывшего директора спортивной школы №2 в Новочебоксарске за халатность, из-за которой в бассейне захлебнулся девятилетний мальчик. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

"Бывший директор детско-юношеской спортивной школы №2 города Новочебоксарска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - отмечается в сообщении. Также он на один год лишен права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.

По данным следствия, с мая 2017 года по ноябрь 2018 года директор спортивной школы, чтобы снизить затраты на содержание учреждения не создал безопасные условия для посетителей во время платных занятий в плавательном бассейне. В частности, бассейн не был оснащен необходимым количеством спасательных средств, в учреждении отсутствовал инструктор по плаванию и врачебный контроль.

В ноябре 2018 года в бассейне захлебнулся девятилетний мальчик, находившийся там без присмотра. Посетители вытащили его из воды и пытались оказать первую помощь, но ребенок скончался. После случившегося директора спортивной школы освободили от занимаемой должности.

Два заместителя директора спортшколы и начальник отдела физкультуры и спорта администрации Новочебоксарска привлечены к дисциплинарной ответственности.