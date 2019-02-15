Суд приговорил устроившего стрельбу в школе Ивантеевки к 7 годам и 3 месяцам колонии

"Признать виновным и приговорить к 7 годам и трем месяцам с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - сказал судья.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ивантеевский городской суд Московской области приговорил подростка, устроившего стрельбу в школе осенью 2017 года, к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии. Об этом корреспондет ТАСС передает из зала суда.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших на общую сумму более 2 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что гособвинитель в ходе прений сторон попросил суд приговорить подростка к девяти годам и шести месяцам воспитательной колонии. Потерпевшая сторона заявила гражданские иски на общую сумму свыше 4 млн рублей, в том числе и на лечение, однако прокурор попросил частично удовлетворить иск потерпевших о возмещении морального вреда от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

5 сентября 2017 года ученик девятого класса ивантеевской школы принес в учебное заведение самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он выстрелил из оружия в учительницу и ударил ее топором, а пиротехнические средства взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с различными травмами. Как установила судебная психолого-психиатрическая экспертиза, на момент совершения преступления подросток был вменяемым и осознавал характер своих деяний.