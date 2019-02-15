Суд арестовал двух фигурантов по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова, фигуранта уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners Майкл Калви. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля", - огласила постановление судья.

Также суд арестовал партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля по делу о крупном мошенничестве.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования задержан сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, директор финансового департамента частных капиталовложений Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Юсупова, с которым он обратился в управление "К" ФСБ России.