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В Саратовской области произошел пожар в здании епархии

Возгорание ликвидировано, пострадали двое пожарных

ТАСС, 15 февраля. В городе Балашов на улице Авиаторов, 2 произошло возгорание кровли здания, которое принадлежит Балашовской епархии и используется под хозяйственные нужды. Возгорание ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Ликвидация [объявлена] в 15:10 (14:10 мск)", - сказала собеседница агентства.  Ранее площадь локализованного возгорания составила 1 тыс. кв. м.

В ведомстве сообщили, что двое пожарных получили травмы.

"При тушении пожара у одного пожарного перелом правой руки, у другого - ушиб поясницы. Обоих отправили в травмпункт, состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

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