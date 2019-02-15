СК возбудил дела на трех полицейских из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовные дела в отношении трех сотрудников отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков. Двое арестованы и уволены по отрицательным мотивам, один объявлен в розыск, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Дело возбуждено 21 января, оно расследуется. Сотрудники полиции подозреваются в совершении должностных преступлений и в получении взяток. Один из них объявлен в розыск, двое заключены под стражу", - сказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области ТАСС подтвердили, что по подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 4 УМВД России по Ростову-на-Дону. "По результатам проведенной служебной проверки подозреваемые уволены из органов внутренних дел в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел", - сказал собеседник агентства, добавив, что руководители уволенных сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее телеканал RT сообщал, что в Ростове-на-Дону возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. По информации издания, они "под пытками и угрозой убийства" заставляли людей подписывать протоколы о хранении наркотиков.