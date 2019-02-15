В Ростовской области задержали подозреваемых в незаконной добыче угля на 26 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемых в незаконной добыче угля в Ростовской области, причиненный ими ущерб оценивается в 26 млн рублей, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

"На ранее ликвидированной шахте злоумышленники привлекли наемных рабочих и с помощью специальной техники развернули незаконную добычу угля. После чего добытое перевозили на одну из производственных баз Ростовской области для дальнейшей реализации потребителям. Сумма причиненного ущерба составила более 26 млн рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что установлены все причастные к преступлению. Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное предпринимательство").