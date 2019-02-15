Автобус и грузовик столкнулись в Чувашии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Чувашии. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Сегодня около 16:45 мск на 14-м км автодороги А-151 Цивильск - Ульяновск водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter, следующий по маршруту Канаш - Чебоксары, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАЗ". В результате ДТП водитель автобуса погиб, еще пятеро пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего.

В МВД по республике в свою очередь сообщили, что погиб один и постардали шестеро, в том числе двое детей. "По предварительной информации, водитель маршрутки скончался на месте происшествия, шесть его пассажиров получили различные травмы, в том числе двое детей", - отмечается в сообщении.

В новость в 17:50 мск добавлена информация МВД по региону.