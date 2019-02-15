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Задержание основателя инвестфонда Baring Vostok
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СК утверждает, что основатель Baring Vostok Калви может скрыться от российского правосудия

Майкл Калви имеет паспорт другого государства и обладает достаточными денежными средствами, отметил следователь в Басманном суде
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет полагает, что гражданин США, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, подозреваемый по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", может скрыться от российского правосудия за рубежом. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

В настоящий момент суд решает вопрос о заключении Калви под стражу.

"Мы полагаем, что гражданин США Калви может скрыться от российского правосудия, так как имеет паспорт другого государства", - сказал следователь, отметив, что подозреваемый также обладает достаточными денежными средствами, в том числе похищенным из банка "Восточный".

О фонде Baring Vostok

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более $2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда - Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банк "Восточный", "Новомет".

Теги
СШАРоссияЗадержание основателя инвестфонда Baring Vostok
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