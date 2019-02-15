Основатель фонда Baring Vostok в суде назвал ложью обвинения в своей адрес

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Гражданин США, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, подозреваемый в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", назвал неправдой обвинения в свой адрес. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Майкл Калви общается в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения, через переводчика и своего адвоката.

"Обвинения являются неправдой", - сказал Келви.

Он также обвинил обвинил члена правления банка Юсупова и акционера Аветисяна в ложном доносе, вызванном "корпоративным конфликтом" в банке. "Юсупов и Аветисян вовлечены в корпоративный конфликт внутри банка "Восточный". Мы считаем, что ими проведены десять сделок, которые мы оспариваем в Лондонском арбитраже", - заявил Калви в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Калви считает, что "Юсуповым двигали два мотива при подаче заявления в ФСБ - создать себе переговорную позицию для нашего отказа от требований в Лондонском суде. Второй мотив - уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в банке "Восточный", которая была неизбежна в результате нашей докапитализации банка "Восточный".

Гражданин США Калви пояснил, что банк "Восточный" получил бывшие активы "Юниаструмбанка", в результате Центробанк обязал "Восточный" создать дополнительную финансовую подушку в размере 20 млрд рублей. "Господин Аветисян и я взяли обязательства увеличить капитал банка. В ноябре 2018 года Аветисян полагал, что сумеет поучаствовать в докапитализации банка, но теперь ясно, что у него недостаточно средств для этого", - добавил Калви.

Он подчеркнул, что все обвинения в его адрес не соответствуют действительности.

Ранее следователь на заседании Басманного суда Москвы сообщил, что Калви на допросе отказался признать себя виновным в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". "Калви не подтвердил свою причастность к инкриминируемым преступлениям, но у следствия есть основания критически относиться к этим показаниям", - сказал следователь.

Калви попросил отправить его под домашний арест

Калви попросил Басманный суд не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест.

"Я готов сотрудничать со следствием, не собираюсь скрываться и готов соблюдать все правила домашнего ареста", - сказал он, отметив, что в рамках работы фонда не раз сталкивался с российским правосудием и верит в него.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года инвестировано более 2,4 млрд долларов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда - Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банк "Восточный", "Новомет".