Бывший руководитель владимирского УФНС признался в получении взятки

ВЛАДИМИР, 15 февраля. /ТАСС/. Бывший директор владимирского регионального управления Федеральной налоговой службы Сергей Кошелев, обвиняемый в получении взятки, признал вину. Об этом в пятницу сообщается на сайте СУ СК РФ по Владимирской области.

"В ходе следствия Кошелев признал вину в совершении коррупционного деяния", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в период исполнения профессиональных обязанностей Кошелев обещал местному предпринимателю не принимать мер ответственности в случае выявления налоговых нарушений в ходе проверок. За содействие обвиняемый получал взятки от заинтересованного лица. Как сообщалось в январе 2018 года, в отношении Кошелева было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", он был отправлен под домашний арест. По данным МВД России, он получил ювелирные изделия и деньги на сумму более 1,1 млн рублей.

"В ходе следствия тщательно изучались все обстоятельства, по окончательной оценке изменилась квалификация статьи с особо крупного до значительного размера. Сумма взятки оценивается в 135 тыс. рублей", - пояснила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления Ирина Минина.

Весной 2017 года Кошелев перешел из УФНС на работу в администрацию Владимирской области, где работал в должности директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг.