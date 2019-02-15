Калви обвинил в суде банкира Аветисяна в выводе денег из Юниаструм банка

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, подозреваемый в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", обвинил банкира Артема Аветисяна в выводе средств из Юниаструм банка перед его слиянием с "Восточным".

"Предмет нашего спора в Лондонском суде заключается в том, что перед слиянием Юниаструм банка и "Восточного" Артем Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки", - сказал Калви в Басманного суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Калви добавил, что эти сделки стали причиной обращения в Лондонский арбитраж. "Отличие же сделки с "Первым коллекторским бюро" заключается в том, что она была одобрена всеми сторонами, в том числе представителями Аветисяна в совете директоров "Восточного", - сказал Калви.