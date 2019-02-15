Греф надеется, что ситуация вокруг Калви окажется недоразумением

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что ситуация вокруг основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви благополучно разрешится и окажется недоразумением. Такое мнение Греф высказал через пресс-службу банка.

"Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс", Ozon, "Тинькофф" и другие. И, не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, и это окажется недоразумением", - сказал Греф.

В пятницу по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей были задержаны четверо сотрудников инвестфонда Baring Vostok, включая его основателя - гражданина США Майкла Калви, который одновременно является контролирующим акционером и председателем совета директоров банка "Восточный".

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года фонд инвестировал более $2,4 млрд в 70 проектов в сферах финансовых услуг, нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций, медиа и в потребительский сектор. Фонд также является акционером Avito, Ozon, "ЭР-Телеком", "1С", банк "Восточный", "Новомет" и другие.