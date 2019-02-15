Источник: суд в Крыму арестовал подозреваемых в участии в террористической организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в пятницу арестовал троих подозреваемых в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" на два месяца, сообщил ТАСС источник в судебной инстанции.

Ранее сообщалось, что в четверг сотрудники ФСБ проводили обыски у данных жителей Красногвардейского района республики, подозреваемых в участии запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". В ходе обысков обнаружена и изъята литература экстремистской направленности, а также компьютерная техника и средства связи. Подозреваемые задержаны.

"Решением Киевского районного суда трое подозреваемых арестованы сегодня на срок до 13 апреля", - сказал собеседник агентства. По словам адвоката, речь идет о жителях поселка Октябрьское Красногвардейского района Рустеме Эмирусеинове, Эскендере Абдулганиеве и Арсене Абхаирове. Как сообщил ТАСС адвокат одного из подозреваемых Эмиль Курбединов, все защитники будут подавать апелляцию на арест своих подзащитных. "Скорее всего, это будет в понедельник", - сказал он.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела в организации и участии в деятельности этой террористической организации по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация и участие в деятельности террористической организации").