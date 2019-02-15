В Пермском крае произошло задымление в шахте "Уралкалия"

ТАСС, 15 февраля. Эвакуация 221 шахтера проводится из шахты ПАО "Уралкалий" в городе Березники Пермского края из-за задымления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "Уралкалий" информирует о том, что 15 февраля 2019 года в 17:30 мск задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий (ПМЛА), произошло задымление в дизельном компрессоре в бункере 1 ствола БКПРУ-4 [Березниковского калийного производственного рудоуправления]. Персонал выводится из зоны задымления, угрозы для жизни работников рудника нет. На момент задействования ПМЛА в шахте находился 221 человек", - сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что очаг задымления ликвидирован, эвакуация персонала продолжается. Организовано проветривание прилегающих выработок, ведется отбор проб для определения качественного состава воздуха.

По данным регионального минздрава, в результате инцидента никто не пострадал.

"По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник агентства.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск.

Акционерами компании являются "Уралхим" Дмитрия Мазепина (20,1%) и белорусский бизнесмен Дмитрий Лобяк (20%) через Rinsoco Trading Co Limited. В свободном обращении находится 3,46% акций, остальные - квазиказначейские.

В новость были внесены изменения (20:08 мск) - добавлен комментарий регионального минздрава.