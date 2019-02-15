Суд продлил срок задержания основателя фонда Baring Vostok

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Задержание Майкла Калви и арест фигурантов дела о хищении у банка "Восточный". Факты

"Задержание продлено на 72 часа, заседание отложено до 13:00 мск 16 февраля", - сказал судья.

О переносе заседания просила защита подозреваемого, ей необходимо дополнительное время для предоставления материалов, характеризующих личность Калви.

Также следствие указывало на то, что в материалах дела есть документы на английском языке, не понятные участникам процесса.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования задержаны сам Калви и еще пять человек, которые 15 февраля арестованы Басманным судом.