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Задержание основателя инвестфонда Baring Vostok
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Суд продлил срок задержания основателя фонда Baring Vostok

Задержание Майкла Калви продлили на 72 часа
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

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"Задержание продлено на 72 часа, заседание отложено до 13:00 мск 16 февраля", - сказал судья.

О переносе заседания просила защита подозреваемого, ей необходимо дополнительное время для предоставления материалов, характеризующих личность Калви.

Также следствие указывало на то, что в материалах дела есть документы на английском языке, не понятные участникам процесса.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля. В рамках его расследования задержаны сам Калви и еще пять человек, которые 15 февраля арестованы Басманным судом.

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