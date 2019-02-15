CNN: открывшего стрельбу в Иллинойсе задержали

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Человек, открывший в пятницу днем стрельбу на одном из предприятий в городе Аврора (штат Иллинойс), задержан. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники в местной полиции.

О состоянии задержанного и о мотивах его действий пока ничего не известно. По данным телекомпании, в местные госпитали поступили раненые при инциденте. О числе пострадавших и об их состоянии пока ничего не сообщается.

Ранее в пятницу полиция города Аврора сообщила в Twitter, что началась операция по поиску человека, открывшего стрельбу.

По сообщению одного из очевидцев, на которого сослалась телекомпания CNN, стрелявший был вооружен пистолетом.

К месту происшествия прибыли около 30 полицейских машин, несколько машин скорой помощи и пожарные машины. В расследовании инцидента, по сообщению CNN, участвуют агенты ФБР из офиса в Чикаго и сотрудники местной полиции.