Шесть человек пострадали в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД в субботу.

"Приблизительно в 23:30 мск 15 февраля на автодороге в Карабудахкентском районе столкнулись два легковых автомобиля, при этом еще два автомобиля съехали в кювет. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек", сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на место ДТП выехала следственно-оперативная группа для выяснения причины и обстоятельств произошедшего.