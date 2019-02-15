При стрельбе в штате Иллинойс погиб один человек

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в пятницу в городе Аврора (штат Иллинойс). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коронера округа Кейн.

Ранения также получили четверо полицейских и гражданские лица, они госпитализированы.

Вооруженное нападение произошло в пятницу в здании компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. Злоумышленник, как передавала телекомпания CNN со ссылкой на очевидца, открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом. По данным городского совета Авроры, стрелявший был схвачен, его мотивы неизвестны.

Вице-губернатор штата Иллинойс Джулина Страттон обратила внимание на то, что стрельба произошла на следующий день после первой годовщины трагедии в школе города Паркленд (штат Флорида), унесшей жизни 17 человек. "Вчера мы провели минуту молчания в память о жертвах в Паркленде и в Университете Северного Иллинойса. Сегодня настал черед Авроры, штат Иллинойс", - написала она в своем Twitter.