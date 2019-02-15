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Стрельба в США

СМИ: стрелявший в штате Иллинойс мертв

Источники Chicago Tribune в правоохранительных органах не уточнили, что именно произошло со злоумышленником

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Мужчина, открывший в пятницу стрельбу по людям в городе Аврора (штат Иллинойс), мертв. Об этом сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Они не уточнили, что именно произошло со стрелявшим. Он мог покончить с собой или получить смертельное ранение в перестрелке с полицейскими.

Вооруженное нападение произошло в пятницу в здании компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. Злоумышленник, как передавала телекомпания CNN со ссылкой на очевидца, открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом. По данным городского совета Авроры, стрелявший был схвачен, его мотивы неизвестны.

По данным агентства Reuters, злоумышленник убил минимум одного человека, ранил четырех сотрудников органов правопорядка и несколько гражданских лиц, точное число которых не приводится.

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СШАСтрельба в США
Стрельба в США
При стрельбе в штате Иллинойс погиб один человек
Ранения получили четверо полицейских и гражданские лица
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