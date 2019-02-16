В Благовещенске ликвидировали пожар на торговой базе "Амур"

ТАСС, 16 февраля. Пожарные в субботу утром ликвидировали сильное возгорание на торговой базе "Амур" в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Амурской области.

Ранее сообщалось, что пожар в пятницу утром охватил 200 кв. метров склада. Из-за повышенного уровня предельно допустимых концентраций продуктов горения жителям близлежащих домов рекомендовали закрыть форточки и сократить время пребывания на открытом воздухе. В школе, которая находится примерно в километре от пожара, где учатся 1,2 тыс. детей. Были отменены занятия.

"По состоянию на 06:30 (по местному времени, пятница 23:30 мск - прим. ТАСС) в Благовещенске пожарные ликвидировали открытое горение на базе "Амур", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас на месте пожара все еще ведутся работы по проливке и разбору конструкций горевшего склада.