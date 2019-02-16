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СМИ: на востоке Китая обрушился жилой дом

Под завалами оказались более 10 человек

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Более 10 человек оказались под завалами в субботу в результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая. Об этом сообщил информационный портал Zhongguo Xinwenwang.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 05:50 по местному времени (00:50 мск). На месте работают спасатели, к настоящему моменту им удалось вызволить из-под обломков семерых человек. Врачи оказали им первую помощь, все пострадавшие направлены в ближайшую больницу.

Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.

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