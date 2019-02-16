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СМИ: как минимум 14 человек пострадали в результате обрушения дома на востоке Китая

Несколько человек могут находиться под завалами

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Не менее 14 человек пострадали в результате обрушения в субботу жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая, еще несколько могут по-прежнему находиться под завалами. Об этом сообщил информационный портал  Zhongguo Xinwenwang.

Врачи оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, все спасенные госпитализированы. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 05:50 по местному времени (00:50 мск). На месте продолжают работать около 100 спасателей.

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