Прокуратура проверит условия обучения в якутской школе, размещенной в здании магазина

ЯКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Якутии проводит проверку условий обучения в школе села Сайды Верхоянского района на севере региона, где дети вынуждены учиться в здании местного магазина из-за аварийного состояния собственного здания учебного заведения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления надзорного ведомства.

Здание школы 1947 года постройки находится аварийном состоянии. Младшеклассников переселили в свободные кабинеты детского сада, старшие классы - в здание магазина. Начало строительства нового школьного здания отложено региональными властями до 2022 года.

"Органами прокуратуры республики организована проверка условий обучения детей, проживающих в селе Сайды Верхоянского района", - рассказали в прокуратуре. Там добавили, что в ходе проверки будет дана оценка законности действий органов государственной власти республики при определении сроков возведения и перечня подлежащих строительству объектов образования.

Село Сайды находится на расстоянии 200 км от районного центра (село Батагай), здесь насчитывается порядка 100 детей школьного возраста.