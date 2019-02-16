{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Еще один человек пострадал, его госпитализировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП с двумя автомобилями на трассе Морозовск - Цимлянск в Ростовской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным ведомства, 50-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Нива".

"В результате ДТП оба водителя погибли на месте, а также погибли двое пассажиров автомобиля "Нива": женщина и мужчина. Еще одна женщина, пассажир данного автомобиля, получила травмы и была доставлена в больницу", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что авария произошла в ночь на субботу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Теги
РоссияРостовская область
Прокуратура проверит условия обучения в якутской школе, размещенной в здании магазина
Построить новое школьное здание планируется в 2022 году
Читать полностью