Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП с двумя автомобилями на трассе Морозовск - Цимлянск в Ростовской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным ведомства, 50-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Нива".

"В результате ДТП оба водителя погибли на месте, а также погибли двое пассажиров автомобиля "Нива": женщина и мужчина. Еще одна женщина, пассажир данного автомобиля, получила травмы и была доставлена в больницу", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что авария произошла в ночь на субботу. Полиция проводит проверку по факту ДТП.