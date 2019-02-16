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СК ищет ответственных за уборку льда, упавшего с крыши на коляску с детьми в Мытищах

В результате происшествия пострадали оба ребенка и их мать

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после падения с крыши дома глыбы льда на женщину и коляску с двумя ее детьми. Об этом ТАСС сообщила в субботу представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В Мытищах утром 15 февраля женщина вышла на прогулку с двумя дочерьми, которым по 2,5 года, посадив их в коляску. Во время прогулки с крыши пятиэтажного дома на них упала ледяная глыба", - сообщила Врадий.

Женщина и дети госпитализированы с ушибами головы и кровоподтеками лица. Ранее сообщалось только о двух пострадавших детях.

"Следствием будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленный на установление должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши данного дома", - сообщила представитель ГСУ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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