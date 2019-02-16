Гостиницу "Россия" и еще несколько объектов эвакуировали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Гостиница "Россия" на юге Санкт-Петербурга эвакуирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу .

"Гостиница "Россия" эвакуирована. Заявка от "02", от полиции", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Источник ТАСС в силовых структурах города сообщил, что всего субботним утром были эвакуированы посетители ряда торгово-развлекательных центров. "Всего 10 объектов", - сообщил он.

По словам другого источника, эвакуации проходят из-за анонимных звонков об опасности.