Банк "Восточный" признали потерпевшим по делу Майкла Калви

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Банк "Восточный" признан потерпевшим по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Представитель банка в субботу явился на заседание Басманного суда для участия в рассмотрении ходатайства следователя о заключении Калви под стражу, передает корреспондент ТАСС.

Задержание Майкла Калви и арест фигурантов дела о хищении у банка "Восточный". Факты

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"Я представляю банк "Восточный", который признан потерпевшим по данному делу", - сказал представитель банка в суде.

Явившийся в суд представитель банка был представлен как вице-президент "Восточного" Сергей Крайнов. Следователь огласил доверенность от банка представлять его интересы и давать показания в качестве потерпевшего.

Следователь также сообщил, что в материалах дела есть заявления двух акционеров банка, которые признаны потерпевшими от действий подозреваемых.