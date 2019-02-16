СК Татарстана возбудил дело после проверки данных об утилизации испорченного мяса у Волги

КАЗАНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело против сотрудников комбината после проверки данных об испорченном мясе, закопанном у берега Волги. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

"Следственными органами СКР по Татарстану по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников мясокомбината "Даль-Кама" по ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Татарстане начали проверку сообщений СМИ о том, что во дворе мясокомбината "Даль-Кама" (Зеленодольский район Татарстана) приблизительно в 100 м от берега Волги закопано 80 т протухшего куриного мяса. Предполагаемое место захоронения с помощью спецтехники обследовали представители республиканских ведомств.