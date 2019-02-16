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В колонии Ярославля, где сидел Макаров, выявили еще одно видео с нарушениями

В УФСИН содержание записи не уточняют

ТАСС, 16 февраля. Сотрудники УФСИН по Ярославской области выявили еще одну видеозапись с нарушениями в отношении осужденного в исправительной колонии Ярославля, ставшей известной после публикации в СМИ видео с избиением заключенного Макарова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

"Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения", - сообщили в пресс-службе.

В УФСИН не уточнили содержание видеозаписи, поскольку материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения. По данному факту назначена служебная проверка.

Между тем, как стало известно ТАСС, на видеозаписи зафиксировано не применение физической силы, а психологическое воздействие на одного из осужденных.

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