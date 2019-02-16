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В Волынской области сторонники "новой украинской церкви" напали на храм УПЦ

Глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ Олег Точинский сообщил, что сторонники ПЦУ срезают замки с дверей Свято-Георгиевского храма

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) в субботу с целью захвата напали на Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Пески Волынской области. Об этом сообщил глава пресс-службы Волынской епархии УПЦ Олег Точинский.

"Сейчас в селе Пески Гороховского района сторонники ПЦУ срезают замки с дверей местного Свято-Георгиевского храма, - написал он в Facebook. - Жители села сообщают о том, что в этой вакханалии участвуют жители соседнего [города] Берестечко, которые неделю назад захватили Свято-Троицкий собор".

По словам Точинского, на месте присутствуют командир местной части МЧС, который также фигурировал во время захвата храма УПЦ Берестечка, и служитель новой церковной структуры Украины.

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот, на Украине при поддержке радикалов оказались захвачены около 50 храмов УПЦ. Объявление о создании под эгидой Константинопольской патриархии так называемой Православной церкви Украины только усугубило эту ситуацию.

Кроме того, 31 января на Украине вступил в силу закон об изменении юрисдикции приходов путем голосования общины. При этом само определение принадлежности людей к той или иной общине в законе должным образом не прописано. Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом просто пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.

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