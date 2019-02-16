Здание Санкт-Петербургского городского суда эвакуировано из-за сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Санкт-Петербургского городского суда эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе. Как отмечается в официальном сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга, здание обследуют сотрудники правоохранительных органов.

"На электронную почту Санкт-Петербургского городского суда и пресс-службы судов поступило письмо о заминировании здания по адресу: Бассейная, 6. Информация была передана в правоохранительные органы. На текущий момент здание проверяется", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, сотрудники, находившиеся в здании, эвакуированы.

Ранее в субботу в Петербурге из-за анонимных сообщений об опасности прошла эвакуация более чем на 10 объектах, среди них - торгово-развлекательные центры, гостиница "Россия", интерактивный парк "Россия - моя история".