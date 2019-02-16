На Украине вандалы повредили мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Неизвестные повредили звезду Вечного огня мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Семенова Запорожской области Украины. Об этом говорится в сообщении областной полиции, опубликованном в субботу.

"Полицейскими установлено, что неизвестные из мемориального комплекса, где похоронены солдаты, погибшие во Второй мировой войне при освобождении города Мелитополь от немецко-фашистских захватчиков, похитили металлическую секцию ограждения и повредили металлическую звезду Вечного огня", - сказано в сообщении.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о "надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Согласно украинскому законодательству наказание предусматривает ограничение свободы на срок от четырех лет до пяти лет или лишения свободы от четырех до семи лет.