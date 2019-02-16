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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
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Майкла Калви арестовали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"

Защита планирует обжаловать арест основателя фонда Baring Vostok
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил в субботу под стражу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Калви меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласил постановление судья Артур Карпов.

Согласно постановлению суда, Калви будет содержаться под стражей до 13 апреля. В течение 10 суток ему должно быть предъявлено обвинение, в случае, если этого не будет сделано, Калви будет освобожден.

Суд пришел к выводу, что Калви обладает значительными ресурсами, чтобы скрыться или оказать давление на свидетелей. Суд учел гражданство США подозреваемого, наличие у него значительных финансовых ресурсов и связей.

"Только содержание подозреваемого Калви под стражей может обеспечить интересы следствия", - указал в постановлении судья Карпов.

Защита просила отправить Калви под домашний арест или под залог. Суд учел позицию следствия и прокуратуры, которые заявили, что эти меры не позволят соблюсти интересы правосудия.

Адвокат сообщил, что защита обжалует арест Калви. "Мы не согласны с решением суда и будем обжаловать его в Мосгорсуде. Будем просить о домашнем аресте или залоге", - сказал адвокат.

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