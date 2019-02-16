Расследование дела о нападении на мэра города Иваново передано из полиции в СК

ТАСС, 16 февраля. Прокуратура инициировала передачу расследования уголовного дела по статье "Хулиганство" по факту нападения неизвестных на мэра Иванова Владимира Шарыпова из полиции в следственный комитет. Об этом ТАСС в субботу сообщили в СУ СК РФ по Ивановской области.

"Прокуратура приняла решение о передаче расследования уголовного дела из полиции в органы СУ СК по Ивановской области", - уточнили в следственном управлении, объяснив передачу резонансностью дела.

Как сообщалось, полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") по факту нападения на Шарыпова, которое произошло вечером 14 февраля возле дома мэра Иванова. По данным УМВД, в результате хулиганских действия мэр получил незначительные ушибы.

По данным пресс-службы правительства Ивановской области, губернатор Станислав Воскресенский взял под личный контроль расследование нападения на мэра Шарыпова.

В беседе с корреспондентом ТАСС Владимир Шарыпов подтвердил факт нападения и сообщил, что обратился в больницу.