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Расследование дела о нападении на мэра города Иваново передано из полиции в СК

Губернатор региона Станислав Воскресенский взял дело под личный контроль

ТАСС, 16 февраля. Прокуратура инициировала передачу расследования уголовного дела по статье "Хулиганство" по факту нападения неизвестных на мэра Иванова Владимира Шарыпова из полиции в следственный комитет. Об этом ТАСС в субботу сообщили в СУ СК РФ по Ивановской области.

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"Прокуратура приняла решение о передаче расследования уголовного дела из полиции в органы СУ СК по Ивановской области", - уточнили в следственном управлении, объяснив передачу резонансностью дела.

Как сообщалось, полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") по факту нападения на Шарыпова, которое произошло вечером 14 февраля возле дома мэра Иванова. По данным УМВД, в результате хулиганских действия мэр получил незначительные ушибы.

По данным пресс-службы правительства Ивановской области, губернатор Станислав Воскресенский взял под личный контроль расследование нападения на мэра Шарыпова.

В беседе с корреспондентом ТАСС Владимир Шарыпов подтвердил факт нападения и сообщил, что обратился в больницу.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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