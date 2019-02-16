ФСБ пресекла попытку создания ячейки ИГ в учреждениях УФСИН по Тверской области

ТАСС, 16 февраля. УФСБ России по Тверской области пресекло попытку создания ячейки организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории учреждений УФСИН в регионе. Заключенный, призывавший других осужденных к терроризму, получил 3,5 года лишения свободы, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального УФСБ.

"УФСБ России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремисткой ячейки, идеологически связанной с запрещенной в РФ международной террористической организацией ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ)", - говорится в сообщении ведомства.

В результате расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"), доказана причастность к публичным призывам к террористической деятельности и оправданию терроризма осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы на территории Тверской области. Установлено, что он предпринимал попытки по формированию группы лиц из числа осужденных и их идеологической обработке в интересах ИГ.

Решением выездной коллегии Московского окружного военного суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и ограничением свободы сроком на год. Приговор вступил в законную силу.