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ФСБ пресекла попытку создания ячейки ИГ в учреждениях УФСИН по Тверской области

Сообщается, что осужденный предпринимал попытки идеологической обработки других заключенных

ТАСС, 16 февраля. УФСБ России по Тверской области пресекло попытку создания ячейки организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории учреждений УФСИН в регионе. Заключенный, призывавший других осужденных к терроризму, получил 3,5 года лишения свободы, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального УФСБ.

"УФСБ России по Тверской области пресечена попытка создания религиозно-экстремисткой ячейки, идеологически связанной с запрещенной в РФ международной террористической организацией ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ)", - говорится в сообщении ведомства.

В результате расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма"), доказана причастность к публичным призывам к террористической деятельности и оправданию терроризма осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы на территории Тверской области. Установлено, что он предпринимал попытки по формированию группы лиц из числа осужденных и их идеологической обработке в интересах ИГ.

Решением выездной коллегии Московского окружного военного суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и ограничением свободы сроком на год. Приговор вступил в законную силу.

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