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Сообщение о минировании торгово-развлекательного центра в Новосибирске оказалось ложным

ТРЦ "Аура" продолжает работать

ТАСС, 16 февраля. Сообщение о взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Аура" в Новосибирске, откуда в субботу эвакуировали посетителей, оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщили в ТРЦ.

"Все проверили, ничего не обнаружено, ТРЦ работает", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, в субботу в ТРЦ "Аура" поступило анонимное письмо о заложенном в здании взрывном устройстве. После этого были эвакуированы посетители.

ТРЦ "Аура" является одним из крупнейших в Сибири, его площадь составляет 150 тыс. кв. м.

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