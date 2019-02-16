Майкл Калви будет помещен в СИЗО "Лефортово" или в спецтюрьму внутри "Матросской Тишины"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет помещен в СИЗО "Лефортово" или в специальную тюрьму внутри "Матросской Тишины". Об этом ТАСС заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Это будет один из изоляторов федерального подчинения: "Лефортово" или специальное СИЗО внутри "Матросской Тишины". Как только мы точно узнаем, где держат Калви, мы посетим его", - сказал Мельников.

По его словам, в течение 10 суток Калви будет содержаться в одиночной карантинной камере, за это время его осмотрят врачи и психолог. Затем его переведут в обычную камеру, где будет еще как минимум один человек.

"Накануне мы посетили Калви в ИВС [изолятор временного содержания], ему передали некоторые вещи. Жалоб у него не было. Как я понял, он владеет русским языком", - заключил Мельников.