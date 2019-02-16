Фигурант дела об убийстве Политковской подал ходатайство об УДО

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Дмитрий Павлюченков, осужденный за причастность к убийству журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом ТАСС в субботу сообщили в УФСИН по Рязанской области.

"Павлюченков подал документы на УДО, сейчас они находятся в Московском районном суде Рязани. У руководства УФСИН по Рязанской области, руководства колонии к нему нет никаких претензий, которые могли бы стать препятствием для УДО", - отметили в пресс-службе, не уточнив дату рассмотрения ходатайства.

В субботу члены региональной Общественной наблюдательной комиссии и сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Рязанской области встретились с Дмитрием Павлюченковым в лечебном учреждении УФСИН в Рязани, где он проходит плановое лечение с сентября 2018 года. По словам общественников, у Палюченкова нет жалоб на лечение и условия содержания.

"Он находится в больнице с сентября 2018 года, его перевили, потому что состояние его здоровья требует постоянного наблюдения. С этого времени он не раз выражал [в обращениях к] начальнику УФСИН благодарности сотрудникам медчасти", - сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. В декабре 2012 Мосгорсуд вынес приговор бывшему сотруднику МВД Дмитрию Павлюченкову, осудив его на 11 лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал виновными в убийстве журналистки еще пятерых человек, они были приговорены к различным срокам лишения свободы - от 12 лет до пожизненного.