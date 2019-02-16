Сотрудники правоохранительных органов не нашли опасных предметов в суде Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завершили обследование здания Городского суда Санкт-Петербурга, опасных предметов не обнаружено, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города.

Ранее сотрудники Городского суда Санкт-Петербурга были эвакуированы из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе.

"Проверка здания Санкт-Петербургского городского суда завершена. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщает пресс-служба.

Также завершилась эвакуация в помещениях интерактивного парка "Россия - моя история". "Мы работаем", - сообщил ТАСС администратор комплекса, уточнив, что никаких опасных предметов также не было найдено.

По данным источника ТАСС в силовых ведомствах города, в субботу людей эвакуировали из 16 объектов, включая гостиницу "Россия" и ряд торгово-развлекательных центров. "Всего 16 объектов [были эвакуированы]", - сообщил собеседник агентства.