Неизвестные пытались поджечь храм Украинской православной церкви в Кривом Роге

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Вандалы совершили поджог и осквернили храм Вознесения Господня канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Кривом Роге. Об этом говорится в сообщении Криворожской епархии, опубликованном в субботу.

"Вандалами с помощью зажигательной смеси был совершен поджог храма, что и привело к возгоранию и серьезным повреждениям центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня, - сказано в сообщении. - Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений".

По данным епархии, полиция ведет работы по установлению причастных к поджогу лиц.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между УПЦ и непризнанным Киевским патриархатом. Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. Ситуация обострилась после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей томоса об автокефалии со стороны Константинопольского патриархата.