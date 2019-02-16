Более 40 жильцов эвакуировали из многоэтажного дома при пожаре в Перми

ТАСС, 16 февраля. Один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме в Перми, эвакуированы 42 жильца, в их числе восемь детей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 18:07 по местному времени (16:07 мск).

"Были эвакуированы 42 жильца, в том числе восемь детей. В 18:25 местного времени (16:25 мск) пожар локализован и ликвидировано открытое горение на площади 25 кв. м. Сгорели домашние вещи внутри комнаты. Без признаков жизни была обнаружена женщина, личность устанавливается", - говорится в сообщении.

Пожар произошел на втором этаже здания, возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Устанавливаются причина и обстоятельства пожара, добавили в ведомстве.