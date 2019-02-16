В Самаре женщина и ребенок пострадали от упавшего во время очистки кровли снега

САМАРА, 16 февраля. /ТАСС/. Снег сошел с многоэтажного дома на женщину и семилетнего ребенка в Самаре в ходе очистки кровли, им потребовалась медицинская помощь. Пострадавшие зашли на территорию, огороженную на время проведения работ, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе городской мэрии.

"Шла плановая очистка крыши, сброс снега, была натянута сигнальная лента, работала техника. Сошедший снег упал на женщину с семилетней девочкой, они были доставлены в областную больницу. У ребенка диагностировано сотрясение мозга, она останется в больнице три-четыре дня, мама отпущена домой", - сказала руководитель пресс-службы городской мэрии Елена Рыжкова.

Инцидент произошел на улице Куйбышева. Семье со стороны властей будет оказана вся необходимая помощь, отметила Рыжкова.

По данным ГУ МЧС по региону, в субботу в Самарской области местами небольшой и умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха ночью до 9 градусов мороза, днем до 1 градуса тепла.