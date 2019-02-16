В университете в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия с пятого по второй этажи

ТАСС, 16 февраля. Обрушение перекрытий с пятого по второй этажи произошло в Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу.

"На улице Ломоносова произошло обрушение с пятого по второй этажи на площади 150 кв. м в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО. Эвакуированы, предварительно, 60 человек", - сказал представитель МЧС.

По его словам, предварительная причина обрушения - нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

В ведомстве добавили, что под завалами могут находиться люди. "Со слов администрации объекта, во время проведения строительных работ произошло обрушение перекрытий в здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их количество, состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются", - сказали в пресс-службе.