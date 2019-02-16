Кровля дома обрушилась в Вольске Саратовской области

ТАСС, 16 февраля. Кровля одноэтажного дома обрушилась в Вольске Саратовской области из-за скопившегося снега и потепления, пострадавших нет, расселение не требуется. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"Произошло обрушение кровли одноэтажного дома, там проживает один человек, он не пострадал. Угрозы нет, расселение не потребуется", - сказали в пресс-службе, добавив, что в субботу в области температура воздуха около 0 градусов.

В конце декабря в Саратовской области прошли сильные снегопады. Уборка снега и расчистка улиц продолжается по сей день. По данным метеорологов, с начала зимы до января в областном центре выпала трехмесячная норма осадков.