Врио губернатора выехал к месту обрушения корпуса университета в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выехал в субботу на место обрушения конструкций корпуса Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), сообщила ТАСС и.о. начальника управления информации петербургской администрации Марина Мерцалова.

"Врио губернатора Александр Беглов выехал на место происшествия. Он отправился туда из Смольного", - сказала она.

Беглов сообщил, что работы в корпусе, где произошло обрушение, будут продолжаться, пока спасатели не убедятся, что под завалами никого не осталось. "Работы будут проводится до того, как окончательно убедятся, что людей под завалами нет", - сказал он.

На место обрушения также выехали представители Минобрнауки выехали из Москвы. "На место вылетела директор департамента координации деятельности вузов Минобрнауки России Екатерина Бабелюк, под председательством которой создана комиссия по расследованию причин произошедшего с привлечением представителей Совета ректоров Санкт-Петербурга и городского Комитета по науке и высшему образованию", - сообщили в ТАСС в пресс-службе.

Ранее в субботу в здании ИТМО на улице Ломоносова произошло обрушение перекрытий с пятого по второй этажи. Эвакуированы около 60 человек. По данным городского ГУ МЧС, под завалами могут оставаться люди.