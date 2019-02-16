Ректор ИТМО сообщил, что людей под завалами после обрушения перекрытий в университете нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Людей нет под завалами после обрушения перекрытий в корпусе Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), сообщил ТАСС в субботу ректор вуза Владимир Васильев.

"Людей под завалами нет", - сказал он. По словам ректора, в момент обрушения в здании на занятиях находились люди, но "всех вывели".

По данным МЧС России, сейчас спасатели эвакуируют последних четырех человек из здания университета. "В процессе эвакуации четыре человека - трое студентов и один преподаватель. Они не пострадали", - сказали в МЧС. Ранее был эвакуирован 81 человек.

В МЧС уточнили, что рабочие, занимавшиеся ремонтными работами, здание покинули сами. Обрушение произошло во время факультативных занятий.

По факту обрушения перекрытий СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

По данным МЧС, в пятиэтажном университете ИТМО в Санкт-Петербурге на улице Ломоносова обрушились перекрытия с пятого по второй этажи на площади 150 кв. метров. Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Университет ИТМО в Санкт-Петербурге - национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий. Приоритетными направлениями подготовки являются IT-технологии, робототехника, квантовые коммуникации, трансляционная медицина, урбанистика. С 2013 года - участник проекта 5-100. Основан в 1900-м году.