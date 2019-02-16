При обрушении перекрытий в здании университета в Санкт-Петербурге никто не погиб

"На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сказал представитель МЧС. По его словам, сейчас ведется разбор завалов и поэтажное обследование здания.

МОСКВА, 16 февраля /ТАСС/. Пострадавших и погибших в результате обрушения перекрытий в Университете низкотемпературных и пищевых технологий в Санкт-Петербурге нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что эвакуированные - студенты первого и второго курсов, 60 из них - с пятого этажа.

Информация врио губернатора города

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что помощь спасателей понадобилась 21 иностранному студенту, чтобы после обрушения выбраться из корпуса. "Я хочу сказать, что произведены все необходимые работы. Эвакуирован 21 студент, Серебрянская Наталья Алексеевна, старший преподаватель, оставалась на пятом этаже вместе со студентами-иностранцами и эвакуирована в последнюю очередь. Она до последнего оставалась со своими студентами", - сказал Беглов.

По его данным, еще 60 человек эвакуированы из коридоров корпуса.

Как передает корреспондент ТАСС, Беглов сам вывел Серебрянскую из поврежденного здания. Женщину передали медикам.

Врио губернатора также сообщил, что cпасатели объявили "минуту тишины" и пригласили кинологов с собаками, чтобы проверить, не осталось ли людей под завалами. "Мы должны убедиться, что под завалами не осталось детей. Сейчас приехали кинологи, собаки просматривают это пространство, объявлена сейчас "минута тишины", - сказал Беглов.

По информации корреспондента, улица Ломоносова перекрыта, рядом - не менее пяти машин скорой помощи, несколько пожарных машин, но открытого возгорания нет.

В администрации Центрального района ТАСС сообщили, что обрушение произошло в учебном корпусе. "Пятиэтажное здание, в части здания с пятого по первый этаж. Самостоятельно успели выйти 26 человек, по предварительным данным, жертв нет. Сейчас спасатели осматривают здание, выводят людей", - уточнили в районной администрации.

В штабе на месте ЧП сообщили ТАСС, что студенты оказались заблокированными в аудиториях.

На месте работают более 320 человек и свыше 60 единиц техники, в том числе от МЧС России - 236 человек и 37 единиц техники. В ведомстве также сообщили, что, по предварительным данным, под завалами людей нет. Рабочие, которые проводили ремонтные работы, покинули здание сами.

По данным МЧС, в пятиэтажном здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге на улице Ломоносова обрушились перекрытия с пятого по второй этажи на площади 150 кв. метров. Предварительной причиной обрушения в ведомстве назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.